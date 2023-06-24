Понедельник объявлен в Москве выходным днем из-за мятежа

Опубликовано: 18:57, 24 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Московский градоначальник Сергей Собянин объявил 26 июня выходным днем из-за прогнозов властей по ходу подавления военного мятежа, организованного ЧВК "Вагнер". Он предупредил москвичей и гостей столицы о возможности блокады тех или иных микрорайонов и дорог в рамках режима контртеррористической операции.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил сегодня через соцсети, что понедельник 26 июня в столице станет нерабочим днем. Причиной этого служит тяжелая ситуация с безопасностью, чья сложность нарастает с каждым часом в Москве вследствие организации военного мятежа ЧВК "Вагнер" на юге России.

Собянин напомнил, что в Москве действует режим контртеррористической операции и призвал москвичей и гостей столицы постараться не ездить по городу, поскольку силовики могут заблокировать те или иные микрорайоны и дороги.

"В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб"

– Сергей Собянин

Мэр добавил, что горслужбы находятся в состоянии повышенной готовности и рекомендовал всем оперативно информировать власти по номеру 112 о любых противоправных инцидентах.