Понедельник объявлен в Москве выходным днем из-за мятежа

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил сегодня через соцсети, что понедельник 26 июня в столице станет нерабочим днем. Причиной этого служит тяжелая ситуация с безопасностью, чья сложность нарастает с каждым часом в Москве вследствие организации военного мятежа ЧВК "Вагнер" на юге России.
Собянин напомнил, что в Москве действует режим контртеррористической операции и призвал москвичей и гостей столицы постараться не ездить по городу, поскольку силовики могут заблокировать те или иные микрорайоны и дороги.
"В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб"
– Сергей Собянин
Мэр добавил, что горслужбы находятся в состоянии повышенной готовности и рекомендовал всем оперативно информировать власти по номеру 112 о любых противоправных инцидентах.