Половина рейсов в Катар из Москвы отменена перевозчиком

Компания Qatar Airways отменила половину авиарейсов между Москвой и Дохой. В АТОР этот шаг называют ударом по туристическому рынку.

Авиакомпания Qatar Airways с начала февраля стала информировать путешественников об отмене рейсов.

Отменяется один из двух ежедневных рейсов Москва-Доха, тот что выполнялся в вечернее время. До конца февраля компания будет выполнять вечерний рейс QR388 трижды в неделю, в марте его не будет, останется только дневной рейс QR340. С апреля начнет действовать летнее расписание, в нем рейс QR388 также отсутствует. Таким образом, авиасообщение вскоре сократится вдвое по крайней мере до октября, пишет АТОР со ссылкой на туроператоров.

Это приведет к сокращению турпотока на данном направлении на 8-9 тыс человек в месяц.

Отменить перевозчик решил рейс, который выполняется на самолете Boeing 787-9 Dreamliner. В туротрасли полагают, что отмена может быть связана с особенностями эксплуатации этого судна на рейсах в РФ.

Российские туроператоры занимаются перебронированием билетов для туристов, ранее купивших тур с перелетом на Dreamliner, однако теперь цены на билеты выросли в разы, туристы отказываются от поездок.

С проблемами столкнулись не только туристы, желающие увидеть Катар, но и транзитные путешественники - через Доху россияне летают как в Европу, так и в Азию.