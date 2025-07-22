Полмиллиарда рублей направляется на развитие спорта в КЧР каждый год

Суммы, которые идут на развитие спорта в Карачаево-Черкесии, ежегодно колеблются на уровне около 500 млн рублей, а в текущем году выделенное на развитие спорта финансирование будет еще больше.

Развитие спорта в Карачаево-Черкесской Республике каждый год осуществляется примерно в размере полмиллиарда рублей, поведал глава регионального Минспорта Рашид Узденов.

По его словам, конкретные суммы могут разниться в зависимости от того, во сколько обходится строительство.

"В среднем это где-то полмиллиарда рублей"

– министр

В 2025 году, уточнил он, затраты на развитие спорта будут еще больше, так как в КЧР сейчас реализуются "интересные проекты" в формате государственно-частного партнерства (ГЧП). Так, пояснил Узденов, в данный момент в Черкесске, в его северной части, возводится большой физкультурно-оздоровительный комплекс. Он создается на государственные средства и частные инвестиции, а общая стоимость проекта превышает 1 млрд рублей. Откроется он к 2027 году.

Еще один объект, указал глава Минспорта, планируется построить также на севере Черкесска, соглашение может быть подписано в ближайшее время. Финансирование будет вестись также за счет государственных и частных инвестиций, их общий объем – около миллиарда рублей.