Полковника КСИР убили возле границы с Пакистаном

В соседней с Пакистаном провинции убили иранского полковника, сотрудника КСИР. Сейчас принимаются усилия для установления личности исполнителя убийства.

В провинции Систан и Белуджистан, расположенной на границе Ирана и Пакистана, убили иранского полковника, сотрудника КСИР Хосейна-Али Джавданфара.

Как пишет иранское госагенство Tasnim, полковника застрелили на шоссе между городами Хаш и Захедан. Джавданфар в этот момент возвращался с административной миссии.

Издание подчеркивает, что в настоящее время КСИР и силовые органы предпринимают усилия по установлению личности исполнителя или исполнителей убийства иранского полковника.