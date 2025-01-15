Вестник Кавказа

Полицейского подозревают в вымогательстве денег у торговца в Карачаево-Черкесии

Полицейского подозревают в вымогательстве денег у торговца в Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудник правоохранительных органов стал фигурантом уголовного дела в КЧР. Он подозревается в вымогательстве денежных средств у владельца магазина.

В Карачаево-Черкесии завели уголовное дело на сотрудника полиции, которого подозревают в вымогательстве в крупном размере. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Следствие полагает, что в 2019 году мужчина, занимавший должность старшего инспектора полицейского отдела Черкесска, проводил проверку торговых точек. На одной из них он обнаружил контрафактную продукции и потребовал от ее владельца раз в месяц отдавать ему по 20 тыс рублей в обмен на свое молчание и бездействие.

За несколько лет хозяин магазина передал правоохранителю свыше 1 млн рублей.

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