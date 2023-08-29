Поиски источника гари и загрязнения воздуха объявлены в Северной Осетии

Опубликовано: 16:46, 29 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Смог окутал Владикавказ, Роспотребнадзор пытается выяснить причину его появления. С аналогичной ситуацией столкнулись и в Ингушетии.

Возгорание неопределенного объекта привело к появлению смога над Владикавказом, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Северной Осетии.

В настоящее время ведутся поиски источника гари и причины пожара. Работники ведомства замеряют уровень загрязнения воздуха.

Отмечается, что в Роспотребнадзоре выявили превышение предельно допустимых концентраций веществ.

С аналогичной ситуацией столкнулись и в Ингушетии. Там жители жалуются на запах гари, в связи с этим Минприроды республики разбираются с причинами.