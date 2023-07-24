Похитившая ребенка жительница Малгобека пойдет под суд

Жительнице ингушского Малгобека предстоит в суде ответить за похищение новорожденного ребенка, которое она устроила прямо из роддома, сообщило СУСК РФ по региону.
Как выяснило следствие, 34-летняя женщина в одной из соцсетей познакомилась с несовершеннолетней, которая рассказала ей о нежелательной беременности.
"У женщины возник преступный умысел на хищение будущего новорожденного ребенка. В январе 2019 года она определила несовершеннолетнюю под своими анкетными данными в родильное отделение одной из больниц в соседнем регионе, где последняя родила мальчика. Затем женщина сообщила девушке, что ее ребенок скончался, и, пользуясь тем, что в роддом были представлены ее анкетные данные, забрала ребенка втайне от матери"
- СУСК России по Ингушетии
В ведомстве отметили, что Уголовное дело в отношении обвиняемой по статье "похищение человека" уже направлено в суд, ей грозит до 12 лет тюремного заключения.