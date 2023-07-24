Похитившая ребенка жительница Малгобека пойдет под суд

Опубликовано: 21:23, 24 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жительницу ингушского Малгобека будут судить за похищение из роддома новорожденного мальчика, которое она совершила втайне от его матери.

Жительнице ингушского Малгобека предстоит в суде ответить за похищение новорожденного ребенка, которое она устроила прямо из роддома, сообщило СУСК РФ по региону.

Как выяснило следствие, 34-летняя женщина в одной из соцсетей познакомилась с несовершеннолетней, которая рассказала ей о нежелательной беременности.

"У женщины возник преступный умысел на хищение будущего новорожденного ребенка. В январе 2019 года она определила несовершеннолетнюю под своими анкетными данными в родильное отделение одной из больниц в соседнем регионе, где последняя родила мальчика. Затем женщина сообщила девушке, что ее ребенок скончался, и, пользуясь тем, что в роддом были представлены ее анкетные данные, забрала ребенка втайне от матери"

- СУСК России по Ингушетии

В ведомстве отметили, что Уголовное дело в отношении обвиняемой по статье "похищение человека" уже направлено в суд, ей грозит до 12 лет тюремного заключения.