Похитителя виртуальной реальности поймали в Дагестане

Молодой человек польстился на легкую наживу и украл дорогостоящую технику из магазина в Дербенте. В итоге он продал украденное случайному прохожему за вдвое меньшую сумму.
Подросток из Избербаша похитил систему виртуальной реальности в Дербенте. О необычном преступлении сообщает МВД Дагестана.
Несовершеннолетний житель Избербаша, находясь в Дербенте, зашел в магазин цифровой техники, заранее подготовив для своих целей большой плотный пакет.
Внутри 17-летний подозреваемый взял с витрины систему виртуальной реальности и спрятал ее в пакет. Затем юноша покинул магазин.
Успешно скрывшись, он побродил по Дербенту, а затем вернулся в Избербаш. Уже на следующий день подросток продал украденное прохожему. Если в магазине за систему требовали 34,4 тыс рублей, то покупателю краденого она обошлась в 18 тыс рублей. Эти деньги подозреваемый истратил на свои личные нужды.