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Похитителя виртуальной реальности поймали в Дагестане

Похитителя виртуальной реальности поймали в Дагестане
Молодой человек польстился на легкую наживу и украл дорогостоящую технику из магазина в Дербенте. В итоге он продал украденное случайному прохожему за вдвое меньшую сумму.

Подросток из Избербаша похитил систему виртуальной реальности в Дербенте. О необычном преступлении сообщает МВД Дагестана.

Несовершеннолетний житель Избербаша, находясь в Дербенте, зашел в магазин цифровой техники, заранее подготовив для своих целей большой плотный пакет.

Внутри 17-летний подозреваемый взял с витрины систему виртуальной реальности и спрятал ее в пакет. Затем юноша покинул магазин.

Успешно скрывшись, он побродил по Дербенту, а затем вернулся в Избербаш. Уже на следующий день подросток продал украденное прохожему. Если в магазине за систему требовали 34,4 тыс рублей, то покупателю краденого она обошлась в 18 тыс рублей. Эти деньги подозреваемый истратил на свои личные нужды.

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