Вестник Кавказа

Погода на Крещение: снегопады и грозы ждут россиян

Погода на Крещение: снегопады и грозы ждут россиян
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Крещение в Центральной России будут идти обильные осадки. В зависимости от региона, прогнозируются метели, снегопады, грозы.

Непогода ожидается в Центральной России в пятницу, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Что касается неблагоприятных условий и опасных явлений на 19 января, то в Центральной России - в Москве, Московской, Тульской, Брянской, Орловской и Курской областях прогнозируются сильные осадки в виде снега и мокрого снега"

– Роман Вильфанд

Тамбовская и Липецкая области встретят Крещение с дождями.

На Волге ожидаются мощные снегопады и ветер до 25 м/с.

Сильный дождь с грозой накроют на сутки Краснодарский край, будет ветрено - до 22 м/с на побережье Черного моря, добавил метеоролог.

Снежный буран охватил Москву в четверг, что привело к проблемам на дорогах и задержке десятков авиарейсов. Улучшения погоды можно ждать к середине пятницы.

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