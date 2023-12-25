Погода на Крещение: снегопады и грозы ждут россиян

Непогода ожидается в Центральной России в пятницу, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Что касается неблагоприятных условий и опасных явлений на 19 января, то в Центральной России - в Москве, Московской, Тульской, Брянской, Орловской и Курской областях прогнозируются сильные осадки в виде снега и мокрого снега"
– Роман Вильфанд
Тамбовская и Липецкая области встретят Крещение с дождями.
На Волге ожидаются мощные снегопады и ветер до 25 м/с.
Сильный дождь с грозой накроют на сутки Краснодарский край, будет ветрено - до 22 м/с на побережье Черного моря, добавил метеоролог.
Снежный буран охватил Москву в четверг, что привело к проблемам на дорогах и задержке десятков авиарейсов. Улучшения погоды можно ждать к середине пятницы.