Вестник Кавказа

Погибшего зимой альпиниста нашли в горах Северной Осетии

Погибшего зимой альпиниста нашли в горах Северной Осетии
Операция по поиску двух альпинистов, попавших под лавину в феврале, продолжается в Северной Осетии. В ходе нее сегодня было найдено тело одного из мужчин. Поиски второго ведутся дальше.

Пропавшего зимой в горах Северной Осетии альпиниста нашли мертвым сегодня, рассказали в республиканском МЧС.

Двое спортсменов приехали в Ирафский район, чтобы принять участие в ледовом фестивале "Таймази 2025", зимой. Однако 18 февраля они оказались на пути схода снежной лавины, который произошел в ущелье Танадон.

С тех пор ведутся их поиски. И сегодня, более чем через два месяца, спасатели обнаружили тело одного из них. Оно находилось в снегу, на глубине примерно 8 м. "

"На месте происшествия работают 22 представителя чрезвычайного ведомства"

– МЧС

В ведомстве уточнили, что поисковая операция осложняется ненастной погодой. В ее зоне высока вероятность схода лавин, наблюдается низкая видимость.

Поиски второго мужчины продолжаются.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1125 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Утреннее землетрясение произошло недалеко от Владикавказа

Утреннее землетрясение произошло недалеко от Владикавказа

В Крым отправился первый поезд из Владикавказа

В Крым отправился первый поезд из Владикавказа

Гостиницы будут заняты на 90% в Северной Осетии летом

Гостиницы будут заняты на 90% в Северной Осетии летом

Меняйло прокомментировал слухи об отставке

Меняйло прокомментировал слухи об отставке

Северная Осетия готова побить рекорд по туристам в 2025 году

Северная Осетия готова побить рекорд по туристам в 2025 году

Северная Осетия получила почти 430 млн рублей на развитие культуры

Северная Осетия получила почти 430 млн рублей на развитие культуры

В Крым будут ходить поезда из Владикавказа и Таганрога

В Крым будут ходить поезда из Владикавказа и Таганрога

Прорывные проекты на более чем 73 млрд рублей воплощаются в жизнь в Северной Осетии

Прорывные проекты на более чем 73 млрд рублей воплощаются в жизнь в Северной Осетии

На Верхнем Ларсе разрешили движение большегрузов

На Верхнем Ларсе разрешили движение большегрузов

Верхний Ларс открыли для легкового транспорта - МЧС Северной Осетии

Верхний Ларс открыли для легкового транспорта - МЧС Северной Осетии

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы