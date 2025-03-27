Погибшего зимой альпиниста нашли в горах Северной Осетии

Операция по поиску двух альпинистов, попавших под лавину в феврале, продолжается в Северной Осетии. В ходе нее сегодня было найдено тело одного из мужчин. Поиски второго ведутся дальше.

Пропавшего зимой в горах Северной Осетии альпиниста нашли мертвым сегодня, рассказали в республиканском МЧС.

Двое спортсменов приехали в Ирафский район, чтобы принять участие в ледовом фестивале "Таймази 2025", зимой. Однако 18 февраля они оказались на пути схода снежной лавины, который произошел в ущелье Танадон.

С тех пор ведутся их поиски. И сегодня, более чем через два месяца, спасатели обнаружили тело одного из них. Оно находилось в снегу, на глубине примерно 8 м. "

"На месте происшествия работают 22 представителя чрезвычайного ведомства"

– МЧС

В ведомстве уточнили, что поисковая операция осложняется ненастной погодой. В ее зоне высока вероятность схода лавин, наблюдается низкая видимость.

Поиски второго мужчины продолжаются.