"Поезд здоровья" запустили в Карачаево-Черкесии

Жители отдаленных сел Карачаево-Черкесии смогут получить медицинскую помощью благодаря "Поезду здоровья". В передвижных медицинских комплексах, оборудованных всем необходимым, будут принимать специалисты широкого и узкого профиля.

Медицинское обследование жители отдаленных сел Карачаево-Черкесии теперь будет проходить в "Поездах здоровья", которые курсируют по региону. Информацию об этом опубликовал в своем telegram‐канале глава региона Рашид Темрезов.

Он рассказал, что проект стартовал в одном из сел республики, где был модернизировал медицинский кабинет.

"Более 1 800 жителей смогут получать медпомощь в обновленной врачебной амбулатории, оснащенной согласно стандарту всем необходимым оборудованием. В рамках открытия объекта здравоохранения состоялось и еще одно важное событие для жителей села: впервые в Важном при поддержке "Единой России" запущен проект "Поезд здоровья"

– Рашид Темрезов

Отмечается, что передвижные пункты имеют современное оборудование. Благодаря им, жители сел смогут попасть на прием к терапевту, офтальмологу и другим врачам узкой направленности.

Кроме этого, в "Поездах здоровья" можно пройти необходимое обследование, сдать анализы и пройти рентгенологическое исследование.

Сейчас в регионе курсируют 14 подобных передвижных пунктов.