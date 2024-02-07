"Поезд здоровья" запустили в Карачаево-Черкесии

Медицинское обследование жители отдаленных сел Карачаево-Черкесии теперь будет проходить в "Поездах здоровья", которые курсируют по региону. Информацию об этом опубликовал в своем telegram‐канале глава региона Рашид Темрезов.
Он рассказал, что проект стартовал в одном из сел республики, где был модернизировал медицинский кабинет.
"Более 1 800 жителей смогут получать медпомощь в обновленной врачебной амбулатории, оснащенной согласно стандарту всем необходимым оборудованием. В рамках открытия объекта здравоохранения состоялось и еще одно важное событие для жителей села: впервые в Важном при поддержке "Единой России" запущен проект "Поезд здоровья"
– Рашид Темрезов
Отмечается, что передвижные пункты имеют современное оборудование. Благодаря им, жители сел смогут попасть на прием к терапевту, офтальмологу и другим врачам узкой направленности.
Кроме этого, в "Поездах здоровья" можно пройти необходимое обследование, сдать анализы и пройти рентгенологическое исследование.
Сейчас в регионе курсируют 14 подобных передвижных пунктов.