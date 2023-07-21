Поджигатель Коранов в КБР предстанет перед судом

Опубликовано: 11:40, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Житель Кабардино-Балкарии проник ночью в мечеть и поджег Кораны. В отношении него возбудили уголовное дело, преступника направят на психиатрическую экспертизу.

В Кабардино-Балкарии в отношении местного жителя возбудили уголовного дела, его обвиняют в том, что он поджег Кораны в мечети села Чегем.

В ночь на 2 июля мужчина пробрался в мечеть и совершил попытку сожжения религиозной литературы. Он был задержан. На допросе он сказал, что в момент совершения преступления им управлял кто-то внутри.

Помимо возбуждения дела, преступника направят на психиатрическую экспертизу для выяснения адекватности поведения в момент преступления. В настоящее время мужчина находится под домашним арестом.