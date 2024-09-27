Вестник Кавказа

Подросток без прав сбил отца и дочь в Дагестане – мужчина погиб

Подросток без прав сбил отца и дочь в Дагестане – мужчина погиб
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Трагическое ДТП случилось сегодня вечером в Хасавюртовском районе. Несовершеннолетний молодой человек, не имея прав, сел за руль и сбил двух пешеходов – мужчину с 12-летней дочерью. Отец погиб, девочку спасают врачи.

Житель Хасавюртовского района погиб в автоаварии с несовершеннолетним водителем, за жизнь его дочери борются врачи. Подробности автокатастрофы рассказали в МВД Дагестана.

ДТП случилось сегодня, в районе семи часов вечера, на трассе "Кавказ". Подросток, местный житель 17 лет, который не успел получить водительских прав, будучи несовершеннолетним, совершал поездку на "ВАЗ-21140". В какой-то момент он сбил двух пешеходов. Под колесами оказались 44-летний мужчина и 12-летняя девочка, его дочь.

Раненых госпитализировали в ЦГБ Хасавюрта. Отец скончался. Дочь находится в критическом состоянии.

Как уточнила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева, из Махачкалы в Хасавюрт экстренно прибыли детский реаниматолог и нейрохирург.

Напомним, накануне в аварии в Дагестане погибла мать с двумя детьми. Вечером под Карабудахкентом 56-летний местный житель ехал по дороге на иномарке. Выехав на "встречку", он по касательной столкнулся с "ГАЗелью". Мужчина потерял управление, и в результате его машина сбила трех пешеходов, которые стояли на обочине. Это были мать с двумя детьми, 6 и 8 лет. Пострадавших госпитализировали, но, несмотря на все усилия врачей, все они скончались от тяжелых травм.

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