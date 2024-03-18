Подростки устроили дрифт у Вечного огня и врезались в столб в Ингушетии

Трое молодых людей дрифтовали на машине своего родственника в Назрани у Вечного огня. Нарушителей общественного спокойствия полицейские задержали, когда ребята уже успели врезаться в столб.

Трое молодых жителей Назрани были задержаны за дрифт у Вечного огня, который они устроили в Назрани. Информацию о правонарушении распространило МВД Ингушетии.

В сообщении говорится, что накануне вечером правоохранители, патрулируя улица города, увидели белый автомобиль "ВАЗ-21114". Машина, набрав высокую скорость, устроила дрифт прямо рядом с Вечным огнем.

Полицейские потребовали от лихача за рулем остановиться. Однако он не послушался и вместо остановки попробовал уехать прочь. Однако в какой-то момент человек за рулем не сумел справиться с управлением и врезался в железный столб, так что побег не удался.

"В легковушке находились 17-летний водитель и двое пассажиров в возрасте 17 и 15 лет"

– МВД Ингушетии

Юноши были доставлены в отделение. Оказалось, что водитель взял машину дяди, не спросив у него позволения, и вместе с младшим братом поехал на ней в мечеть. Там они взяли друга и отправились кататься по городу.

Теперь на родителей молодых людей оформлены административные протоколы.