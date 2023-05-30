Под Волгоградом две маршрутки столкнулись с кроссовером, есть пострадавшие

Опубликовано: 11:30, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Волжском, втором по величине городе в Волгоградской области, сегодня утром произошло ДТП с участием сразу двух маршрутных такси и легкового автомобиля, пострадали четверо пассажиров маршруток.

Автоавария с участием легкового автомобиля и двух микроавтобусов произошла сегодня утром в городе Волжский Волгоградской области, есть пострадавшие, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале.

"В 8:59 поступила информация об аварии с маршрутными такси. В поселке Краснооктябрьский произошло столкновение двух маршрутных такси и легкового автомобиля. По предварительным данным, четверым пассажирам потребовалась помощь медиков", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

"В результате ДТП за медпомощью обратились четыре человека", - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, столкновение кроссовера Honda и двух микроавтобусов Ford и Mercedes произошло на ул. Ташкентской. От удара один из микроавтобусов опрокинулся.

Сейчас на месте ДТП работают представители экстренных служб.