Под Волгоградом две маршрутки столкнулись с кроссовером, есть пострадавшие

Автоавария с участием легкового автомобиля и двух микроавтобусов произошла сегодня утром в городе Волжский Волгоградской области, есть пострадавшие, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале.
"В 8:59 поступила информация об аварии с маршрутными такси. В поселке Краснооктябрьский произошло столкновение двух маршрутных такси и легкового автомобиля. По предварительным данным, четверым пассажирам потребовалась помощь медиков", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".
"В результате ДТП за медпомощью обратились четыре человека", - сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, столкновение кроссовера Honda и двух микроавтобусов Ford и Mercedes произошло на ул. Ташкентской. От удара один из микроавтобусов опрокинулся.
Сейчас на месте ДТП работают представители экстренных служб.