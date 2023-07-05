Под Махачкалой пылает незаконная свалка

Опубликовано: 13:28, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане в местности Черкес-кутан на окраине Махачкалы вспыхнула незаконная свалка – огонь охватил площадь около 150 квадратных метров, справиться с огнем пытаются спасатели и городские службы.

Сегодня днем в окрестностях дагестанской столицы вспыхнула несанкционированная свалка, огонь охватил около 150 кв м ее площади, пожар тушат подразделения спасателей, сообщили в пресс службе министерства природных ресурсов и экологии Дагестана.

"На свалке в местности Черкес-кутан проводятся работы по ликвидации возгорания на площади около 150 квадратных метров. Привлечено большое количество техники, проводится засыпка грунтом", – говорится в сообщении, передает РИА Новости.

К работе по ликвидации возгорания на свалке подключены и городские службы: там работает специализированная техника и специалисты МБУ "Махачкала-1".