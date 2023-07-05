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Открытое горение ликвидировано на полигоне ТБО под Майкопом

Открытое горение ликвидировано на полигоне ТБО под Майкопом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пожарные ликвидировали открытое горение на полигоне ТБО, который располагается в 2,5 км от Майкопа.

Глава администрации Майкопа Геннадий Митрофанов сообщил о том, что пожарным удалось справиться с открытым горением на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО).

"Открытый огонь на полигоне ТБО ликвидирован. Ведется дополнительная проливка участка. Благодарю за активное участие и слаженную работу представителей МЧС, дорожных и коммунальные служб"

– Геннадий Митрофанов

Ранее сообщалось, что на полигоне ТБО вспыхнул пожар, площадь которого составила порядка 200 кв. м.

К борьбе с огнем привлекались девять единиц техники и около 30 представителей МЧС и коммунальных служб.

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