Открытое горение ликвидировано на полигоне ТБО под Майкопом

Пожарные ликвидировали открытое горение на полигоне ТБО, который располагается в 2,5 км от Майкопа.
Глава администрации Майкопа Геннадий Митрофанов сообщил о том, что пожарным удалось справиться с открытым горением на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО).
"Открытый огонь на полигоне ТБО ликвидирован. Ведется дополнительная проливка участка. Благодарю за активное участие и слаженную работу представителей МЧС, дорожных и коммунальные служб"
– Геннадий Митрофанов
Ранее сообщалось, что на полигоне ТБО вспыхнул пожар, площадь которого составила порядка 200 кв. м.
К борьбе с огнем привлекались девять единиц техники и около 30 представителей МЧС и коммунальных служб.