Гигантская свалка горит под Майкопом

Опубликовано: 23:25, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пожар на полигоне ТБО под Майкопом захватил 200 кв м. на месте работают пожарные, привлечена спецтехника.

Пожар вспыхнул на городском полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) под Майкопом. В настоящее время пламя охватило территорию в 200 «квадратов».

"Вместе с представителями экстренных служб обсудили на месте оперативные меры, направленные на ликвидацию пожара. В настоящее время возгорание удалось взять под контроль, сотрудники специальных служб продолжают работать на месте происшествия"

– глава администрации города Геннадий Митрофанов

Далее он сообщил о том, что в тушении пожара задействованы 30 сотрудников МЧС и девять единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.