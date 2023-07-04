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Гигантская свалка горит под Майкопом

Гигантская свалка горит под Майкопом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пожар на полигоне ТБО под Майкопом захватил 200 кв м. на месте работают пожарные, привлечена спецтехника.

Пожар вспыхнул на городском полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) под Майкопом. В настоящее время пламя охватило территорию в 200 «квадратов».

"Вместе с представителями экстренных служб обсудили на месте оперативные меры, направленные на ликвидацию пожара. В настоящее время возгорание удалось взять под контроль, сотрудники специальных служб продолжают работать на месте происшествия"

– глава администрации города Геннадий Митрофанов

Далее он сообщил о том, что в тушении пожара задействованы 30 сотрудников МЧС и девять единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

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