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Лесной пожар в Турции: горящий Измир тушат сотни спасателей

Лесной пожар в Турции: горящий Измир тушат сотни спасателей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Очередной масштабный лесной пожар произошел сегодня в Турции. Пламя охватило окрестности города Измир. В тушении участвует пожарная авиация.

Леса горят сейчас вокруг города Измир в Турции, о ЧП сообщают местные власти.

О пожаре стало известно в 17.00 про местному времени (не отличается от мск). Огонь бушует в уезде Менемен, передает TRT.

Из-за серьезности пожара его тушат не только местные спасатели - им на помощь прибыли пожарные из соседних регионов. С огнем борются около 50 единиц техники, несколько сотен человек, 6 самолетов и 5 вертолетов.

Ранее на этой неделе в провинции Измир, на берегу Эгейского моря, уже происходили лесные пожары. Ситуацию осложняет жара, пришедшая в регион.

По последним данным, пожар удалось локализовать.

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