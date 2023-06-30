Лесной пожар в Турции: горящий Измир тушат сотни спасателей

Опубликовано: 20:56, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Очередной масштабный лесной пожар произошел сегодня в Турции. Пламя охватило окрестности города Измир. В тушении участвует пожарная авиация.

Леса горят сейчас вокруг города Измир в Турции, о ЧП сообщают местные власти.

О пожаре стало известно в 17.00 про местному времени (не отличается от мск). Огонь бушует в уезде Менемен, передает TRT.

Из-за серьезности пожара его тушат не только местные спасатели - им на помощь прибыли пожарные из соседних регионов. С огнем борются около 50 единиц техники, несколько сотен человек, 6 самолетов и 5 вертолетов.

Ранее на этой неделе в провинции Измир, на берегу Эгейского моря, уже происходили лесные пожары. Ситуацию осложняет жара, пришедшая в регион.

По последним данным, пожар удалось локализовать.