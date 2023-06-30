Лесной пожар в Турции: горящий Измир тушат сотни спасателей

Очередной масштабный лесной пожар произошел сегодня в Турции. Пламя охватило окрестности города Измир. В тушении участвует пожарная авиация.
Леса горят сейчас вокруг города Измир в Турции, о ЧП сообщают местные власти.
О пожаре стало известно в 17.00 про местному времени (не отличается от мск). Огонь бушует в уезде Менемен, передает TRT.
Из-за серьезности пожара его тушат не только местные спасатели - им на помощь прибыли пожарные из соседних регионов. С огнем борются около 50 единиц техники, несколько сотен человек, 6 самолетов и 5 вертолетов.
Ранее на этой неделе в провинции Измир, на берегу Эгейского моря, уже происходили лесные пожары. Ситуацию осложняет жара, пришедшая в регион.
По последним данным, пожар удалось локализовать.