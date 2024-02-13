Под Ферганой построят туристический комплекс Ахсикент

Для туристов в Ферганской области будет построен туркомплекс Ахсикент. Древнее городище Ахсикент в Узбекистане могут восстановить, а музейную коллекцию прилегающего комплекса «Янги Ахси» обновить.

Уникальный археологический комплекс Ахсикент планируется превратить в востребованную достопримечательность. С визитом на объекте в Ферганской области побывали глава Минэкологии Узбекистана Азиз Абдухакимов и председатель Комитета по туризму при Минэкологии республики Умид Шадиев.

Ахсикет может стать крупнейшим туристическим центром региона, открыть туристический центр планируется поблизости от комплекса «Янги Ахси» возле берега реки Сырдарья. Древнее городище, находящееся в 4 км от комплекса, богато на артефакты.

В перспективе Ахсикент может быть восстановлен, а музейная экспозиция эффектно оформлена с помощью цифровых технологий.