Вестник Кавказа

Под Ферганой будут выпускать китайские автомобили

Под Ферганой будут выпускать китайские автомобили
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени в Ферганской области Узбекистана заработают сразу две китайские компании, производящие автомобили – их продукция будет выходить под новым локальным брендом.

В скором времени в Ферганской области Узбекистана заработают сразу два технопарка, на 200 га которых китайские автопроизводители будут выпускать до миллиона автомобилей в год, сообщил хоким региона Хайрулло Базаров.

Столь масштабные планы разрабатывают китайские компании China Triumph International Engineering и China Xiaou Group. Как полагают в их руководстве, технопарк также будет производить запасные части для китайской автотехники, передает Podrobno.uz.

Первоначальный этап предполагает только сборочный конвейер, на котором из китайских комплектующих будут собирать до 60 тыс бензиновых, электрических и гибридных автомобилей и специальных автомашин в год.

С ростом производства предприятия освоят выпуск комплектующих и нарастят число выпускаемых авто до миллиона в год.

Автомобили не будут выходить под китайским брендом – ожидается, что они получат новое, местное название.

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