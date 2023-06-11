Почти сутки тушат огонь на фабрике в Стамбуле

Опубликовано: 14:41, 11 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турецкие спасатели уже почти сутки тушат пожар, вспыхнувший накануне на фабрике по производству пластика и картона в промзоне Икителли в Стамбуле, горят уже четыре из шести этажей, в здании произошло обрушение перекрытий.

Здание фабрики площадью в тысячу квадратных метров в промзоне Икителли в европейской части Стамбула, в котором производились изделия из пластика и картона, горит уже более 22 часов, произошло обрушение перекрытий. Как сообщает урецкое информационное агентство Ihlas, пожарные продолжают тушение огня, который с верхнего этажа перекинулся на нижние.

Пожар вспыхнул накануне в районе 16:00 мск на верхнем этаже шестиэтажного здания фабрики. Там были расположены производственные помещения по изготовлению изделий из пластика, картона, канцелярской продукции. В здании также есть производства мебели и сумок, передает ТАСС.

С фабрики были благополучно эвакуированы восемь человек, в том числе иностранцы. Несколько пожарных расчетов сразу приступили к тушению, однако полностью перекрыть распространение огня им не удавалось.

Сегодня утром в здании обрушились перекрытия верхнего этажа фабрики. Попытки локализовать очаги возгорания продолжаются. Пожарным расчетам также помогают в тушении и машины-водометы полицейских служб города.