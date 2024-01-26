Почти два десятка рейсов ждут вылет в Сочи на запасных аэропортах

Сочинская авиагавань начала принимать самолеты после того, как часть рейсов была отменена из-за плохих погодных условий. Сейчас на запасных аэропортах вылет в город-курорт ожидают почти 20 самолетов.

Сочи продолжает принимать авиарейсы, которые были перенесены на запасные аэропорты. Информацию об этом распространила пресс-служба сочинской авиагавани.

"Начиная с полуночи в аэропорт Сочи прибывают рейсы с запасных аэропортов. За 7 часов уже 19 бортов вернулись в Сочи, 8 рейсов обслужены и отправлены в города назначения, 11 бортов ожидают вылет. На запасных остаётся 19 воздушных судов"

– пресс-служба аэропорта

Отмечается, что в работе авиагавани города-курорты возможны накладки в связи с приемом перенаправленных самолетов.

По данным пресс-службы администрация аэропорта и компании-перевозчики прикладывают все усилия, чтобы доставить пассажиров в конечную точку прилета.

Накануне ночью сочинский аэропорт начал принимать рейсы, которые были отправлены на запасные авиагавани из-за сильного ветра на Черноморском побережье.