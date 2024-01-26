Вестник Кавказа
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Почти два десятка рейсов ждут вылет в Сочи на запасных аэропортах

Почти два десятка рейсов ждут вылет в Сочи на запасных аэропортах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сочинская авиагавань начала принимать самолеты после того, как часть рейсов была отменена из-за плохих погодных условий. Сейчас на запасных аэропортах вылет в город-курорт ожидают почти 20 самолетов.

Сочи продолжает принимать авиарейсы, которые были перенесены на запасные аэропорты. Информацию об этом распространила пресс-служба сочинской авиагавани. 

"Начиная с полуночи в аэропорт Сочи прибывают рейсы с запасных аэропортов. За 7 часов уже 19 бортов вернулись в Сочи, 8 рейсов обслужены и отправлены в города назначения, 11 бортов ожидают вылет. На запасных остаётся 19 воздушных судов"

– пресс-служба аэропорта 

Отмечается, что в работе авиагавани города-курорты возможны накладки в связи с приемом перенаправленных самолетов. 

По данным пресс-службы администрация аэропорта и компании-перевозчики прикладывают все усилия, чтобы доставить пассажиров в конечную точку прилета. 

Накануне ночью сочинский аэропорт начал принимать рейсы, которые были отправлены на запасные авиагавани из-за сильного ветра на Черноморском побережье. 

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