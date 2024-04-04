Вестник Кавказа

Почти 400 случаев кори зарегистрировано в Кабардино-Балкарии

Почти 400 случаев кори зарегистрировано в Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КБР за три месяца выявили почти 400 случаев кори. Годом ранее за аналогичный период не было ни одного такого случая.

С начала текущего года в Кабардино-Балкарии зафиксировало около 400 случаев заболевания корью. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по региону.

Там отметили, что в республике сохраняется напряженная ситуация из-за инфекционного заболевания.

"За три месяца 2024 года было выявлено 386 случаев кори, из них дети до 17 лет - 258 случаев. За аналогичный период 2023 года случаев кори выявлено не было"

– краевое управление ведомства

Кроме того, подчеркивается, что в регионе необходима профилактика кори.

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