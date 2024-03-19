Почти 10 млрд рублей нужно КБР для замены ветхих водопроводов

Реконструкция приходящих в негодность водопроводных сетей потребует затрат в объеме 9,6 млрд рублей в Кабардино-Балкарии. Сейчас водопроводные сети республики изношены более чем на 70%.

Перспективы обеспечения жителей Кабардино-Балкарии качественной водой обрисовал глава Минстроя региона Алим Бербеков.

По его словам, на реконструкцию метра водопровода требуется 3,2 тыс рублей. Протяженность водопроводных сетей по всей КБР достигает порядка 3 тыс км. Соответственно, чтобы полностью привести их в порядок, нужна сумма, превышающая 9,6 млрд рублей.

По словам премьер-министра КБР Алия Мусукова, в планах властей республики – строительство групповых водопроводов, которые будут снабжать десятки тысяч человек каждый.

В Минстрое также предоставили точную статистику. По данным ведомства, в КБР живут свыше 903 тыс человек, качественное водоснабжение есть у более чем 91% жителей. Уровень износа водопроводных сетей – более 70%. Объекты водозабора изношены почти на 59%.