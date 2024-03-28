Победителей «Зарницы» на Ставрополье ждет 50 млн рублей

Победители военно-спортивной игры «Зарница» на Ставрополье будут получать 50 млн рублей. Также отныне каждая школа, колледж и техникум должны принять участие в проведении отборочных этапов.

Власти Ставропольского края приняли решение о значительном увеличении вознаграждения для победителей краевого этапа игры "Зарница". Теперь сумма составляет целых 50 млн рублей.

«Подготовку и организацию важно провести на самом высоком уровне. Для муниципалитетов, команды которых займут призовые места на краевом этапе, выделим поощрение размером в 50, 30 и 15 миллионов рублей соответственно местам команд. Для того, чтобы эти деньги были потрачены на развитие необходимой спортивной и тренировочной инфраструктуры»

– Владимир Владимиров

Сообщается, что одним из ключевых изменений стало введение отборочных этапов игры во всех образовательных учреждениях региона. То есть отныне почти каждая школа, колледж и техникум должны принять участие в проведении отборочных этапов.

По словам главы региона, это позволит привлечь больше участников и сделать игру более массовой.

Отметим, что «Зарница» - это военно-спортивная игра. Появилась в период послевоенного восстановления страны, когда вопросы обороноспособности и патриотизма стали особенно актуальными. Игра была создана с целью привить молодому поколению любовь к Родине, дисциплину, силу воли и физическую подготовку.

Пионеры, принимавшие участие в игре, формировали команды и соревновались в различных видах спорта, напоминающих военные учения. Это могли быть такие дисциплины, как стрельба из лука, метание гранаты (имитация, конечно же), ползание по препятствиям и другие. Важным элементом игры было не только умение побеждать, но и способность работать в команде, развивать тактическое мышление и стратегическое мышление.