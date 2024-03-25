ФСБ: На Ставрополье предотвращен теракт

На Ставрополье готовили теракт, который планировалось провести в местах большого скопления людей, рассказали сегодня в ФСБ России. В ведомстве не раскрывают подробности, участники и предполагаемое место тоже пока остаются неизвестными.

В Ставропольском крае сегодня был предотвращен теракт, готовившийся тремя гражданами одной из стран Центральной Азии, заявили в ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена террористическая деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края"

- ФСБ России

Региональный УФСБ России возбудил по факту уголовное дело по статье "Террористический акт", передает "Интерфакс".

У предполагаемых исполнителей, которые проживали в регионе, нашли и изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы, - добавили в спецслужбе.

В интересах следствия другие подробности операции не разглашаются, личности задержанных тоже пока остаются скрытыми для широкой общественности, добавили в ведомстве.