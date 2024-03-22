Вестник Кавказа

12 терактов предотвратили в Ставропольском крае

12 терактов предотвратили в Ставропольском крае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставропольские правоохранители за минувший год предотвратили 12 террористических актов. В результате были задержаны 14 человек.

Благодаря оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов на Ставрополье удалось предотвратить 12 терактов на этапе подготовки всего за год. В результате  были задержаны 14 человек, планировавших совершить акты террора.

«На этапе подготовки пресечено совершение 12 террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры, органов государственной власти и массового пребывания людей»

– начальник ГУ МВД России по региону Андрей Мишагин

Отметим, что сотрудники правоохранительных органов на Ставрополье постоянно анализируют информацию, поступающую от различных источников. Они выявляют потенциальных участников террористических группировок, отслеживают их контакты и действия.

Также применяются разнообразные контрмеры и оперативные действия для предотвращения терактов. Это включает в себя проведение спецопераций, обысков, задержаний, а также сотрудничество с различными службами безопасности. Благодаря оперативной работе удалось изолировать и задержать группы экстремистов до того, как они смогли реализовать свои преступные намерения.

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