По астраханскими Камызяками тушат траву и пять нежилых строений

Сегодня вечером в Камызякском районе Астраханкой области вспыхнула сухая трава – пожар охватил тысячу квадратных метров и перекинулся на пять зданий, к счастью, они не эксплуатировались.

Астраханские пожарные тушат природный пожар, вспыхнувший на площади в 1 тыс кв м в Астраханской области – огонь в Камызякском районе уже перекинулся на 5 неэксплуатируемых зданий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 15:46 мин ( 14:46 мск) в Главное управление поступило сообщение о возгорании сухой растительности на общей площади 1000 кв м и 5 неэксплуатируемых строений на общей площади 100 кв.м восточнее дачного общества "Наука""

- МЧС по Астраханской области

Открытое горение огнеборцы ликвидировали 19:33 (18:33 мск), однако оставшиеся мелкие очаги еще остаются, а с учетом жары, установившейся в регионе, трава от них может вспыхнуть опять, а огонь перекинуться на дома дачного общества.

Сейчас их проливают водой 33 спасателя и 13 единиц техники, также спасатели уточняют причину возгорания.