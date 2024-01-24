Пляжи Сочи объединят в единый пешеходный маршрут

Сочинскую набережную микрорайона Мамайка планируют объединить в единую пешеходную зону. Добраться можно будет даже до самых отдаленных пляжей.

Пляжи сочинской Мамайки свяжут единым пешеходным маршрутом. Объединенный пляжный кластер поможет добраться к самым дальним пляжам микрорайона. Об этом рассказали в администрации города-курорта.

Власти города планируют соединить новую пешеходную зону с помощью единого дизайна пляжной инфраструктуры. Таким образом, жители и гости курорта смогут совершать прогулки на протяжении всей пляжной линии.

Единый пешеходный маршрут будет включать в себя зоны для занятий спортом и детские площадки. Также здесь разместятся кафе и рестораны.

Пляжи, которые относятся к территориям санаториев, будут иметь расширенный спектр услуг. Гости здравниц смогут посетить кинотеатры под открытым небом, летние бассейны, концертные площадки и дискотеки.