Вестник Кавказа

Пляжи Сочи объединят в единый пешеходный маршрут

Пляжи Сочи объединят в единый пешеходный маршрут
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“

Сочинскую набережную микрорайона Мамайка планируют объединить в единую пешеходную зону. Добраться можно будет даже до самых отдаленных пляжей.

Пляжи сочинской Мамайки свяжут единым пешеходным маршрутом. Объединенный пляжный кластер поможет добраться к самым дальним пляжам микрорайона. Об этом рассказали в администрации города-курорта. 

Власти города планируют соединить новую пешеходную зону с помощью единого дизайна пляжной инфраструктуры. Таким образом, жители и гости курорта смогут совершать прогулки на протяжении всей пляжной линии. 

Единый пешеходный маршрут будет включать в себя зоны для занятий спортом и детские площадки. Также здесь разместятся кафе и рестораны. 

Пляжи, которые относятся к территориям санаториев, будут иметь расширенный спектр услуг. Гости здравниц смогут посетить кинотеатры под открытым небом, летние бассейны, концертные площадки и дискотеки. 

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