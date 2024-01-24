Нацпарк Сочи готовится к летнему сезону

Национальный парк Сочи готовит масштабное обновление своей территории к открытию летнего сезона. Обновят входные группы, создадут новые пикниковые зоны и благоустроят набережные и пляжи.

Власти Сочи в этом году масштабно обновят нацпарк курорта. В планах создать новые туристические объекты, отремонтировать инфраструктуру и обновить вход на популярные у путешественников места. Об этом рассказали в администрации города.

"В этом году в Краснополянском лесничестве будет создан новый рекреационный объект, а также обновят инфраструктуру, установят новые входные группы на ключевых рекреационных объектах: "33 водопада", "Псыдах-Шапсуг", "Агурское ущелье", "Змейковские водопады", "Пасть дракона"

– пресс-служба администрации Сочи

Также будут созданы дополнительные пикниковые зоны. Объекты, которые были построены без разрешения демонтируют.

Власти отмечают, что подготовка к новому сезону проходит ежегодно.

Было отмечено, что в прошлом году курорт посетило рекордное число путешественников – 7,6 млн человек.