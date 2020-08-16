План двухлетнего военного сотрудничества оформили Астана и Лондон

Минобороны Казахстана и Великобритании заключили план сотрудничества в военной сфере, рассчитанный на 2025 и 2026 годы. Об этом поведали 6 июня в казахстанском министерстве.
Документ был подписан во время поездки в Лондон делегации оборонного ведомства республики.
В Минобороны РК подчеркнули, что на встрече с коллегами из британского Минобороны затрагивались также текущие вопросы сотрудничества в военной сфере и перспективы взаимодействия.
"Основными направлениями являются миротворческая, языковая подготовка и обучение казахстанских военнослужащих в высших военно-учебных заведениях Великобритании"
– казахстанское министерство
Напомним, это далеко не первый документ о военном сотрудничестве, подписанный двумя странами. Аналогичный план о взаимодействии в оборонной сфере Астана и Лондон подписали в 2022 году.