План двухлетнего военного сотрудничества оформили Астана и Лондон

Делегация казахстанского оборонного ведомства посетила с визитом Великобританию. В ходе поездки представители двух стран подписали план двухлетнего сотрудничества в военной сфере.

Минобороны Казахстана и Великобритании заключили план сотрудничества в военной сфере, рассчитанный на 2025 и 2026 годы. Об этом поведали 6 июня в казахстанском министерстве.

Документ был подписан во время поездки в Лондон делегации оборонного ведомства республики.

В Минобороны РК подчеркнули, что на встрече с коллегами из британского Минобороны затрагивались также текущие вопросы сотрудничества в военной сфере и перспективы взаимодействия.

"Основными направлениями являются миротворческая, языковая подготовка и обучение казахстанских военнослужащих в высших военно-учебных заведениях Великобритании"

– казахстанское министерство

Напомним, это далеко не первый документ о военном сотрудничестве, подписанный двумя странами. Аналогичный план о взаимодействии в оборонной сфере Астана и Лондон подписали в 2022 году.