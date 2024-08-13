Вестник Кавказа

Пламя охватило сухую траву на 20 га в Крыму

Пламя охватило сухую траву на 20 га в Крыму
© Фото: Скриншот видео МЧС России
Крупный природный пожар полыхает на востоке Крыма. Огонь охватил сухую траву. С ним борются в общей сложности 120 человек, в тушении участвует и вертолет.

Мощный пожар охватил сегодня часть территории Кировского района Крыма, видео с места событий публикует МЧС.

Возгорание сухой растительности быстро распространилось на площадь 20 га и было локализовано на ней.

Благодаря пожарным, пламя было вовремя остановлено. Огонь не дошел буквально километра до села Изюмовка. Его удалось остановить и на пограничной территории местного сафари-парка.

Тушение ведется и с воздуха. Вертолет Ми-8 вылил на горящую траву 30 т воды.

С пламенем борются свыше 120 человек.

В 21:50 мск открытое горение было ликвидировано.

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