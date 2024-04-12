Вестник Кавказа

Письмо якобы Лаврова Байрамову является грубой фальшивкой – МИД России

Письмо якобы Лаврова Байрамову является грубой фальшивкой – МИД России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Письмо от якобы министра иностранных дел России Сергея Лаврова главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову – фальшивка, политический заказ и попытка спекулировать на теме крушения пассажирского самолета AZAL под Актау, сообщили в МИД России.

В сети появилась очередная грубая примитивная фальшивка, авторы которой попытались спекулировать на теме крушения самолета азербайджанской авиакомпании AZAL под Актау: за фейковым "посланием" якобы от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова его азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову стоит политический заказ заинтересованных стран, говорится в официальном Telegram-канале МИД России.

"Это циничная и грубая фальшивка. Данный вброс – пример примитивного фейка, рассчитанного на эмоциональную реакцию. Авторы подделки даже не удосужились придать ей официальные атрибуты, отправив с обычного почтового домена и рядового адреса электронной почты"

- МИД России

В министерстве подчеркнули, что это далеко не первый вброс на данную тему, хотя всем прекрасно известно, что расследованием трагедии занимаются авторитетные профильные ведомства трех стран. 

В российском дипведомстве призвали представителей СМИ и блогеров "критически относиться к любым непроверенным данным и материалам" и порекомендовали "проявлять бдительность и не доверять подделкам, а ориентироваться только на верифицированную информацию".

Все официальные материалы и заявления МИД России и сообщения по итогам телефонных разговоров с зарубежными коллегами можно найти на веб-портале и в аккаунтах МИД в социальных сетях, - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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