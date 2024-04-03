Пик половодья пройден в ряде регионов Казахстана

Из-за паводков руководство республики объявило режим ЧС в девяти регионах. К настоящему времени во многих из них паводки уже отступили.

В министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана проинформировали общественность о ситуации с паводками на вечер вторника.

Официальный представитель Минводы заметила, что пик паводка уже преодолен в двух водохранилищах Костанайской области, которые сейчас заполнены уже примерно на 95%.

"Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской области составляет 99%, оба объекта работают в транзитном режиме. Пик половодья прошел. Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Актюбинской области также составляет 99%, объекты работают в транзитном режиме, наблюдается уменьшение притока воды. Пик половодья также прошел"

– Молдир Абдуалиева

Помимо этого, она рассказала об обстановке в Северо-Казахстанской области, где целиком заполнены два крупных водохранилища, и в Западно-Казахстанской, где средняя наполняемость четырех водохранилищ находится в среднем на уровне 65-67%.

Что касается Восточно-Казахстанской области, то наполняемость пяти крупных местных водохранилищ в среднем составляет 62%. Специалисты предупреждают, что пик паводка там будет в ближайшие дни.

Кроме того, представитель ведомства подчеркнула, что позади пик паводка в четырех крупных водохранилищах Карагандинской области. Сейчас они полностью заполнены.