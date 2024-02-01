Первого турецкого астронавта ждут на Земле уже завтра

Пилотируемый корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX с миссией Axiom-3 отстыковался от Международной космической станции и направляется к Земле – ожидается, что он совершит посадку в районе Флориды уже завтра.

Космическая пилотируемая миссия Axiom-3 (Ax-3), в составе которой работает первый турецкий астронавт Альпер Гезеравджи, накануне покинула Международную космическую станцию (МКС) - трансляцию процедуры вела компания Axiom Space.

Планируется, космический корабль преодолеет путь к Земле в течение 48 часов и уже завтра приводнится в Атлантическом океане у побережья района Дейтона-Бич (Флорида) в районе 08:30 по местному времени США, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Напомним, космический корабль компании американского миллиардера Илона Маска SpaceX был запущен на МКС с помощью ракеты-носителя Falcon 9 еще 18 января, его экипаж, в состав которого входит турецкий астронавт Альпер Гезеравджи, должен был вернуться на Землю еще 3 февраля, но впоследствии его возвращение трижды откладывалось из-за неблагоприятных погодных условий на побережье Флориды.