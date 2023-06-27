Перевозчик Uzbekistan Express будет отдельной авиакомпанией

Опубликовано: 9:47, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Осуществляющая бюджетные авиаперевозки в Узбекистане компания Uzbekistan Express станет самостоятельной, сегодня она - подпроект Uzbekistan Airways. Также будет увеличен парк молодого авиаперевозчика.

В отдельную авиакомпанию будет выделен проект Uzbekistan Express, в рамках которого Uzbekistan Airways осуществляет в Узбекистане перевозку по сниженным тарифам на "фулл-эконом" лайнерах.

Председатель правления Uzbekistan Airways рассказал, что постоянно проводится работа по снижению тарифов для пассажиров, успешным оказался проект Uzbekistan Express.

"Это не лоукостер. Нам удалось снизить тарифы на 20% благодаря переоборудованию самолетов, увеличив количество кресел на борту с 150 до 174. Сегодня летают 5 таких самолетов. Планируем до конца года увеличить их количество до 9. А в ближайшей перспективе планируем отделить Uzbekistan Express и сделать его полноценной "дочкой" Uzbekistan Airways"

– председатель правления компании

Все супер-бюджетные рейсы выполняются на самолетах ВС А320. На рейсах Uzbekistan Express нет бизнес-класса, а разрешенные ручная кладь и багаж - легче, чем на обычных рейсах Uzbekistan Airways. Бюджетный путешественник может взять в самолет 5 кг сумку, а в багаж сдать 23 кг.