Переговоры Путина и Пашиняна проходят в Сочи

Президент России и премьер-министр Армении проводят переговоры в Сочи. Об этом сообщает Кремль. Путин и Пашинян обсудят двусторонние и региональные вопросы.
Встреча президента РФ Владимира Путина и армянского премьера Никола Пашиняна проходит в Сочи, сообщает сайт Кремля.
Беседа прошла после встречи с главами правительств стран-участниц СНГ и ЕАЭС.
"Мы с Вами регулярно встречаемся, но очень рад возможности на полях сегодняшнего мероприятия еще раз поговорить о текущей ситуации в двустороннем плане и по региональным направлениям, о которых мы так подробно говорили на предыдущей встрече в Москве"
– Владимир Путин
Армянский лидер поздравил российского президента с наступающим Днем России, пожелал России благополучия.