Переговоры Путина и Пашиняна проходят в Сочи

Опубликовано: 18:06, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт премьер-министра Армении

Президент России и премьер-министр Армении проводят переговоры в Сочи. Об этом сообщает Кремль. Путин и Пашинян обсудят двусторонние и региональные вопросы.

Встреча президента РФ Владимира Путина и армянского премьера Никола Пашиняна проходит в Сочи, сообщает сайт Кремля.

Беседа прошла после встречи с главами правительств стран-участниц СНГ и ЕАЭС.

"Мы с Вами регулярно встречаемся, но очень рад возможности на полях сегодняшнего мероприятия еще раз поговорить о текущей ситуации в двустороннем плане и по региональным направлениям, о которых мы так подробно говорили на предыдущей встрече в Москве"

– Владимир Путин

Армянский лидер поздравил российского президента с наступающим Днем России, пожелал России благополучия.