Паводки в Казахстане: синоптики предупредили о новой волне

Казахстанский гидрометцентр предупредил о новой волне затоплений, которая будет спровоцирована сильными осадками и резким скачком температуры.

Казахстан ждет новую волну паводков из-за обильных осадков и теплой погоды. Об этом сообщает "Казгидромет".

По прогнозам синоптиков, северные регионы страны в ближайшее время ждут сильные осадки в виде снега и дождей. Также будут усиливаться порывы ветра.

Затем на всей территории республики установится теплая погода до +22 градусов.

"По данным многолетних наблюдений на метеостанциях, за сутки может выпасть месячная норма осадков, что может привести к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений. В случае повышенного температурного фона и сильных дождей по горным рекам юга, юго-востока и востока Казахстана возможно прохождение высоких дождевых паводков"

– "Казгидромет"

Отмечается, что в конце прошлой недели больше всего снега было на территории Восточно-Казахстанской области – до 63%. В области Жетысу – 18%, в Алматинской до 14%. Меньше всего снега в Жамбылской и Туркестанской областях – по 2%.

Синоптики предупреждают, что новая волна паводков коснется в основном горных районов страны.