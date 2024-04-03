Вестник Кавказа

Паводки в Казахстане - эвакуированы 96,5 тыс человек

Паводки в Казахстане - эвакуированы 96,5 тыс человек
© Фото: МЧС Казахстана
В ряде регионов Казахстана сохраняется сложная ситуация с паводков, число эвакуированных жителей растет. По данным МЧС, на сегодня эвакуировано свыше 96 тыс человек.

Весной 2024 года в Казахстане на фоне паводков уже эвакуировано более 96 тыс человек, рассказал старший офицер комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС страны Сайпаш Ерасыл.

"С начала паводкового периода спасены 96 472 человека, из них 31 640 детей. В пунктах временного размещения находятся 7 605 человек, из них 3 474 - дети"

– офицер МЧС Казахстана

Постоянно ведется откачка талой воды, проводятся противопаводковые мероприятия, в пострадавшие населенные пункты доставлено 167 тонн гуманитарной помощи.

"На данный час подтопленными остаются 3 444 частных жилых дома, 339 дворовых территорий в 5 областях - это Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области"

– Ерасыл

Сложной остается и дорожная ситуация - без транспортного сообщения остались 69 населенных пунктов, многие дороги размыты водой. На контроле находится 105 размывов, в  том числе 8 размытых мостов.

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