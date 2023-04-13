Опубликовано: 14:38, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Николай Патрушев взвалил ответственность за терроризм и беспорядки на Северном Кавказе на англосаксов, которые продолжают поддерживать деятельность боевиков.

Призывавшие к дестабилизации обстановки и террористическим актам на Северном Кавказе получают поддержку из Запада, в частности, от англосаксов, сообщил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.

По его словам, призывы к беспорядкам, совершению террористической деятельности, призывы к экстремизму активно распространяются на Северном Кавказе при участии англосаксов. Патрушев отметил, что они поддерживают и координируют деструктивную работу в регионе, помогая боевикам расшатать ситуацию.

Он напомнил, что Россия в своей истории сталкивалась с подобными методами, когда западные страны спровоцировали в стране конфликт, в котором участвовали террористы из множества стран.

При этом секретарь СБ подчеркнул, что при помощи и поддержке жителей СКФО, пережившие страшное в те годы, получилось пресечь работу боевиков, которые рассчитывали расколоть Россию, и принести на эту землю мир и покой.