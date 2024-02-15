Вестник Кавказа

Пять тонн мимозы каждый день ввозится в Россию из Абхазии

Пять тонн мимозы каждый день ввозится в Россию из Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ежедневные поставки главного весеннего цветка в Россию из Абхазии составляют 5 тонн. С начала сезона абхазская мимоза приехала в объеме 27 тонн.

Абхазская мимоза каждый день приезжает в Россию в количестве пяти тонн. Такие данные предоставила Краснодарская таможня.

Благодаря теплой погоде, в этом году, как и в прошлом, сезон мимозы начался значительно раньше положенного срока.

Сейчас на российские прилавки из Абхазии попали уже 27 тонн цветов.

Основные поставки планируются на конец февраля и начало марта.

Для того чтобы мимоза смогла сохранить товарный вид, ее транспортируют в герметичной упаковке и при низких температурах. На таможне груз с цветами не задерживается – как скоропортящийся продукт цветы проверяют в первую очередь.

В прошлом году количество поставок цветов из Абхазии составило 200 тонн. В этом году мимозу планируется привезти в тех же объемах.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1955 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Российский туроператоры: спрос на туры в Абхазию активный

Российский туроператоры: спрос на туры в Абхазию активный

Пальмам в Абхазии не грозит гибель как в Сочи

Пальмам в Абхазии не грозит гибель как в Сочи

Безопасно ли в Абхазии сегодня? Ответ дали в МВД

Безопасно ли в Абхазии сегодня? Ответ дали в МВД

Строители аэропорта в Сухуме вскоре прибудут в Абхазию

Строители аэропорта в Сухуме вскоре прибудут в Абхазию

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы