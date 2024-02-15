Пять тонн мимозы каждый день ввозится в Россию из Абхазии

Ежедневные поставки главного весеннего цветка в Россию из Абхазии составляют 5 тонн. С начала сезона абхазская мимоза приехала в объеме 27 тонн.

Абхазская мимоза каждый день приезжает в Россию в количестве пяти тонн. Такие данные предоставила Краснодарская таможня.

Благодаря теплой погоде, в этом году, как и в прошлом, сезон мимозы начался значительно раньше положенного срока.

Сейчас на российские прилавки из Абхазии попали уже 27 тонн цветов.

Основные поставки планируются на конец февраля и начало марта.

Для того чтобы мимоза смогла сохранить товарный вид, ее транспортируют в герметичной упаковке и при низких температурах. На таможне груз с цветами не задерживается – как скоропортящийся продукт цветы проверяют в первую очередь.

В прошлом году количество поставок цветов из Абхазии составило 200 тонн. В этом году мимозу планируется привезти в тех же объемах.