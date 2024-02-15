Пять лучших парков России - среди призеров два парка на Северном Кавказе

Парки в Грозном и Нальчике вошли в пятерку лучших российских парков. Они отмечены премией "Парки России", которая в 2024 году вручается впервые.

Первая Всероссийская парковая премия "Парки России" назвала лучшие парки страны, высокую оценку получили два парка в СКФО.

"Парк столетия КБР - в пятерке лучших парков страны. В московском "Экспоцентре" подвели итоги I Всероссийской парковой премии "Парки России"

– мэр Нальчика Таймураз Ахохов

Парк "100 лет Кабардино-Балкарии" находите на проспекте Ленина в Нальчике, он открылся в начале осени 2022 года, он занимает территорию в 4,5 га. Также в топ-5 в номинации "Парк года. Крупные города" вошли Раменский городской парк в Подмосковье, белгородский парк "Берега", парк "Прибрежный" в городе Набережные Челны и парк имени Бен Талала в столице Чечни.

Парк в Грозном, признанный одним из лучших российских парков, раскинулся на 6,3 га. Это старый и популярный у населения парк, около 10 лет назад прошедший реконструкцию, после которой обзавелся амитеатром и прудом.