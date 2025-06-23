Пассажиры авиарейса Москва – Хургада сутки провели в Домодедово

Авиарейс египетской авиакомпании EgyptAir Москва - Хургада задержался с вылетом более чем на сутки, его пассажирам пришлось все это время ждать вылета в столичном аэропорту Домодедово.

Только минувшей ночью авиавласти столичного аэропорта Домодедово смогли отправить в полет задержанный на сутки авиарейс египетской авиакомпании EgyptAir в курортную Хургаду – самолет наконец вылетел с 242 пассажирами на борту в 01:53 мск, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Росавиации.

"Рейс египетской авиакомпании EgyptAir за 29 июня вылетел из московского аэропорта Домодедово в Хургаду сегодня, в 01:53 мск. На борту Airbus A330 находятся 242 пассажира"

- Росавиация

Самолет, в полетном листе которого числились 289 пассажиров, должен был подняться в небо в 01:15 еще накануне, однако рейс был задержан из-за необходимости устранить техническую неисправность и соблюсти режим отдыха экипажа, передает ТАСС. За сутки ожидания часть пассажиров отказались от поездки и покинули аэропорт, говорится в сообщении.

Рейс был чартерным – его для своих клиентов заказала туристическая компания FUN&SUN. Туристы не остались без внимания – им предоставили питание и напитки, а часть из них разместили на отдых в гостинице аэропорта.