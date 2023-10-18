Пассажирка из Москвы умерла в самолете

На борту самолета "Аэрофлот" скончалась женщина. Лайнер вынужденно сел в Екатеринбурге.
Пассажирка умерла во время полета, ЧП произошло на борту самолета "Аэрофлота".
"Сегодня в Кольцово совершил вынужденную посадку самолет "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Барнаул. Командир воздушного судна сообщил об ухудшении состояния пассажирки. Поднявшиеся на борт после посадки медики констатировали ее биологическую смерть"
– аэропорт Кольцово
Известно, что в самолете 49-летняя женщина стала задыхаться, оказать помощь ей пытались бортпроводники.
СКР проводит проверку по факту произошедшего.
На прошлой неделе в летевшем из столицы лайнере также скончалась пассажирка. Тогда воздушное судно следовало в Сочи.