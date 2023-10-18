Пассажирка из Москвы умерла в самолете

Опубликовано: 12:22, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На борту самолета "Аэрофлот" скончалась женщина. Лайнер вынужденно сел в Екатеринбурге.

Пассажирка умерла во время полета, ЧП произошло на борту самолета "Аэрофлота".

"Сегодня в Кольцово совершил вынужденную посадку самолет "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Барнаул. Командир воздушного судна сообщил об ухудшении состояния пассажирки. Поднявшиеся на борт после посадки медики констатировали ее биологическую смерть"

– аэропорт Кольцово

Известно, что в самолете 49-летняя женщина стала задыхаться, оказать помощь ей пытались бортпроводники.

СКР проводит проверку по факту произошедшего.

На прошлой неделе в летевшем из столицы лайнере также скончалась пассажирка. Тогда воздушное судно следовало в Сочи.