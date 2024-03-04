Вестник Кавказа

Пассажир "Уральских авиалиний" умер в полете из Москвы в Таджикистан

Пассажир "Уральских авиалиний" умер в полете из Москвы в Таджикистан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в самолете российской авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшем из Москвы в Таджикистан, во время полета скончался пассажир – самолет совершил экстренную посадку в Самаре, однако помочь ему медики не успели.

Пассажир, летевший в самолете авиакомпании "Уральские авиалинии" из Москвы в Таджикистан, умер в полете, сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Факт подтверждаем, без подробностей"

– авиакомпания "Уральские авиалинии"

Как сообщил екатеринбургский портал E1.RU со ссылкой на соцсети, состояние пассажира ухудшилось во время полета – на помощь ему пришли бортпроводники, однако это не дало результата, передает РИА Новости.

Командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посаду в самарском аэропорту Курумоч, на его взлетное поле была вызвана бригада реаниматологов, однако помочь пассажиру она не успела, констатировав его смерть, уточняет издание.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1425 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ростовские строители снова оставили без света городские многоэтажки

Ростовские строители снова оставили без света городские многоэтажки

В горах крымского Судака искали потерявшуюся группу туристов

В горах крымского Судака искали потерявшуюся группу туристов

Приступ у пассажирки не дал самолету вовремя вылететь из Петербурга в Баку

Приступ у пассажирки не дал самолету вовремя вылететь из Петербурга в Баку

Дым в аэропорту Сочи объяснили учениями

Дым в аэропорту Сочи объяснили учениями

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы