Пашинян продолжает плодить кумовство

Премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет назначить губернатором Армавирской области своего крестного взамен снятого им с этой должности Эдварда Ованнисяна, пишут СМИ.

В планах премьер-министра Армении Никола Пашиняна – назначение на пост губернатора Армавирской области своего крестного Давида Худатяна, пишет армянская газета "Грапарак".

Сейчас Худатян занимает пост главы укрупненной общины Армавир, и в администрации, уже активно обсуждается вопрос о его преемнике – возможно, Худатяна сменит его первый заместитель Варшам Саркисян, передает Sputnik Армения.

Снятый со своего поста Пашиняном экс-губернатор Армавирской области Эдвард Ованнисян провинился перед премьером тем, что не справился со строительством новых спортзалов в школах области – он был освобожден от занимаемой должности 5 января после премьерского визита в область.

Очевидно, с этой работой в нищей стране прекрасно справится его крестный, полагает Пашинян, отмечает издание.

Впрочем, другая армянская газета, "Жоховурд", уже пишет о том, что кадровые чистки, начатые Пашиняном в местных органах власти и правительстве, продолжатся, а в ближайшем будущем будут новые отставки.