Пашинян поздравил Грузию с Днем независимости

Армянский премьер направил телеграмму своему грузинскому коллеге. Он поздравил Грузию с Днем независимости. Пашинян отметил, что развитие отношений с Грузией – одно из важных направлений.

Армянский премьер Никол Пашинян направил своему грузинскому коллеге Ираклию Кобахидзе поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Грузии.

В письме Пашинян заявил, что развитие сотрудничества Еревана и Тбилиси во всех сферах было одним из ключевых направлений армянской внешней политики.

Он выразил уверенность в том, что в результате совместной и последовательной работы властей Грузия и Армения смогут в полной мере использовать базу для дальнейшего углубления и расширения сотрудничества.

Пашинян также добавил, что углубление стратегического партнерства между странами послужит стабильности и процветанию двух стран и Южного Кавказа.