РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Пашинян поздравил Эрдогана с победой на выборах

Пашинян поздравил Эрдогана с победой на выборах
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Армянский премьер Никол Пашинян обратился к турецкому лидеру. Он поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана, выигравшего сегодня выборы президента Турции во втором туре. Соответствующее сообщение опубликовано на странице главы армянского правительства в Twitter.

В нем армянский политик поздравляет президента Турции с переизбранием.

"С нетерпением жду продолжения совместной работы для полной нормализации отношений между нашими странами"

– Никол Пашинян

Напомним, первым Эрдогана поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Поздравительную телеграмму турецкому коллеге также направил президент РФ Владимир Путин.

Эрдоган выиграл выборы президента в Турции

Эрдоган выиграл выборы президента в Турции

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1755 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version