Пашинян поздравил Эрдогана с победой на выборах

Опубликовано: 22:24, 28 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт премьер-министра Армении

Армянский премьер Никол Пашинян обратился к турецкому лидеру. Он поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана, выигравшего сегодня выборы президента Турции во втором туре. Соответствующее сообщение опубликовано на странице главы армянского правительства в Twitter.

В нем армянский политик поздравляет президента Турции с переизбранием.

"С нетерпением жду продолжения совместной работы для полной нормализации отношений между нашими странами"

– Никол Пашинян

Напомним, первым Эрдогана поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Поздравительную телеграмму турецкому коллеге также направил президент РФ Владимир Путин.