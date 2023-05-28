Пашинян поздравил Эрдогана с победой на выборах

Армянский премьер Никол Пашинян обратился к турецкому лидеру. Он поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана, выигравшего сегодня выборы президента Турции во втором туре. Соответствующее сообщение опубликовано на странице главы армянского правительства в Twitter.
В нем армянский политик поздравляет президента Турции с переизбранием.
"С нетерпением жду продолжения совместной работы для полной нормализации отношений между нашими странами"
– Никол Пашинян
Напомним, первым Эрдогана поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Поздравительную телеграмму турецкому коллеге также направил президент РФ Владимир Путин.