Пашинян отправился в Копенгаген на саммит демократии

Премьер-министр Армении вылетел в Данию. В повестку его рабочего визита входит участие в Копенгагенском саммите демократии и ряд двусторонних переговоров с датскими политиками.

Армянский премьер Никол Пашинян начинает рабочий визит в Данию, о поездке рассказала пресс-секретарь главы государства Назели Багдасарян.

По ее словам, глава правительства будет присутствовать на Копенгагенском саммите демократии. Представитель Пашиняна добавила, что он примет участие в дискуссии под названием "С передовой линии: защита демократии Армении".

Кроме того, добавила пресс-секретарь, премьер проведет ряд переговоров. Пашинян пообщается с датским премьером Метте Фредериксен. Он также побеседует со спикером датского парламента Сереном Гаде. В программу визита входит и встреча с экс-генсеком НАТО Андерсом фог Расмуссеном.

Напомним, в Армении тем временем продолжаются акции протеста недовольных политикой Никола Пашиняна. Сегодня утром демонстранты заблокировали ряд улиц в Ереване. Чтобы восстановить движение транспорта, производились задержания. В общей сложности правоохранители доставили в отделы 156 человек. Им предъявили обвинения в невыполнении требований полиции – это уголовная статья. К вечеру все задержанные были отпущены на свободу.